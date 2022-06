Bénin : décès de Roger Imorou Garba, ex ministre et vice-président de l’AN

L’ancien ministre du Bénin et également ancien membre du comité central du Parti révolutionnaire et populaire du Bénin (PRPB), Roger Imorou Garba est décédé le dimanche 5 juin 2022 à 75 ans.

Roger Imorou Garba a tiré sa révérence dimanche dernier des suites d’une maladie. Du haut de ses 75 ans, Roger Imorou Garba a été un membre actif du comité central du Parti révolutionnaire et populaire du Bénin (PRPB) et Vice président de l’Assemblée nationale entre 1984 et 1989.

Observateur averti du système révolutionnaire à la fin de l’année 1989, précisément les 6 et 7 décembre, et témoin incontournable de la Conférence Nationale des Forces Vives, il a été nommé sous le régime Yayi au poste de Vice-grand chancelier de l’ordre national du Bénin en 2013.

Originaire de Bembèrèkè, l’ancien ministre Roger Imorou Garba sera inhumé ce lundi 06 juin 2022 selon les informations.