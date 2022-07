Bénin – Décès de l’étudiant Théophile Djaho: l’auteur du tir introuvable depuis 2020

La Cour constitutionnelle n’a pas encore dit son dernier mot dans le dossier de l’étudiant Théophile Djaho. La haute juridiction s’est à nouveau prononcé sur l’affaire dans une récente décision.

Le policier auteur du tir qui aurait conduit à la mort de l’étudiant Théophile Djaho, n’est pas encore identifié. Depuis 2020 où les faits se sont produits. l’intéressé est introuvable. C’est ce qu’il convient de retenir des dernières informations données par la Cour. Selon les sept sages, il y a lieu d’identifier l’auteur du tir afin que les responsabilités soient sétuées. A cet effet, le dossier est d’ors et déjà confié à une juridiction compétente.

Interrogé sur les faits, le Directeur général de la police république a souligné que ses éléments étaient dans une mission de rétablissement de l’ordre. Selon ses dires, il n’était nullement question de tuer. Il fait savoir que les agents ont été obligé de faire usage de tirs de sommation pour dissuader la foule.

Théophile Dieu-donné Djaho, étudiant en première année de géographie, a été touché par balles à l’Université d’Abomey-Calavi le 24 mars 2020. Tout serait parti de la volonté des étudiants de sauver leurs vies et de lutter contre la propagation de la covid-19. Ainsi, la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) avait annoncé la veille, soit le 23 mars, la suspension des cours. Le lendemain, les étudiants ont envahi les amphithéâtres pour faire respecter le mot d’ordre: la suspension.

Alors que les responsables étudiants vidaient les amphithéâtres, la police a arrêté trois parmi eux. Une arrestation qui a provoqué l’affrontement à la suite d’une mobilisation pour exiger la libération de leurs camarades. Dans ce tohu-bohu, Théophile Djaho aurait été abattu alors qu’il fuyait les éléments de la police républicaine.

Des témoins rapportent que l’étudiant n’a pas résisté longtemps à la balle reçue. La même source précise qu’il était déjà mort avant son transfert à l’hôpital. Toutefois, les étudiants arrêtés lors de la manifestation ont été par la suite libérés.

Dans un tweet, l’ancien président de la république, Boni Yayi, a dénoncé la mort de l’étudiant qu’il qualifie de bavure “anti-démocratique”. Par la même occasion, il a présenté ses condoléances à la famille éplorée. “Un étudiant abattu par la police béninoise pour avoir réclamé le confinement du monde universitaire face à la propagation du COVID-19. En ma qualité d’ancien Président, je condamne cette bavure anti-démocratique. Mes Condoléances à la famille de la victime”, avait-t-il écrit sur son compte Twitter.

Selon Alain Orounla, lors d’une conférence de presse animée le vendredi 03 avril 2020, le gouvernement est informé de la mort de l’étudiant Théophile Djaho. D’après lui, pour le moment, le gouvernement ne peut prendre position sur ces drames sans le rapport des investigations en cours.

Nous avons appris ces informations. Des investigations sont en cours. On veut savoir exactement dans quelles circonstances ces drames sont survenus avant que le gouvernement ne prenne une position. On ne peut pas parler de choses dont on n’a pas connaissance.

Alain Orounla, Porte-parole du gouvernement, au moment des faits.