Bénin: décès de l’ancien député Rémy Ahouadi

L’ancien député Rémy Ahouadi est décédé. Son décès a été annoncé ce lundi 28 août 2023 par Bip fm.

L’ex-Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a perdu l’un de ses anciens parlementaires. Rémy Ahouadi, c’est de lui qu’il s’agit, représentait les couleurs du « choco choco » dans la 6e circonscription électorale.

Financier de formation, le défunt avait été élu parlementaire dans la 6e circonscription électorale sur la liste du PRD, pour le compte de la deuxième législature de 1995-1999.

Au-delà de sa carrière politique, Rémy Ahouadi était également un grand humaniste. Il était connu pour son engagement philanthropique, sa volonté de venir en aide aux plus vulnérables et son soutien aux causes sociales.

Sa générosité et son altruisme ont touché la vie de nombreuses personnes, faisant de lui un modèle pour les générations futures. Thomas Ogoubiyi dira d’ailleurs que le défunt fut un « homme endurant et sociable ».