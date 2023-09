Bénin : décès de l’ancien député Pascal Kouagou N’Dah-Sékou

- Publicité-

L’Assemblée nationale du Bénin est en deuil suite au décès de l’ancien député Pascal Kouagou N’dah-Sékou, survenu le lundi 18 septembre 2023. Il avait 77 ans.

L’ancien député Pascal Kouagou N’dah-Sékou est décédé le lundi 18 septembre 2023 à l’âge de 77 ans. Sa disparition marque la fin d’une carrière dédiée au service public, tant dans le domaine judiciaire que législatif.

M. N’dah-Sékou a débuté sa carrière en tant que magistrat, un rôle qu’il a exercé avec rigueur et intégrité jusqu’à sa retraite le 1er janvier 2002. Son engagement en faveur de la justice et de l’équité a été reconnu par ses pairs et par la population.

Après sa retraite en tant que magistrat, il a poursuivi son engagement en tant que député. Sa contribution notable à la Commission électorale nationale autonome (Céna) en 2001 lui a valu une promotion au grade d’Officier de l’Ordre national du Bénin en 2003, distinction décernée par le feu Général Mathieu Kérékou.

Bénin Web TV, l’Assemblée nationale et le gouvernement béninois expriment leurs condoléances à la famille de M. N’dah-Sékou.