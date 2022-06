Bénin: décès de Florent Mèffon, alias « Balley Amimi », concepteur de « Zorba »

Florent Mèffon, alias « Balley Amimi » créateur du concept « Zorba » ou encore « point d’interrogation », est mort à l’âge de 54 ans. BENIN WEB TV a appris son décès dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin 2022.

Le web humoriste Florent Mèffon, connu sous le pseudo Balley Amimi, est passé de vie à trépas. Dans son entourage, personne n’a vu le danger venir. « Il n’était pas malade », a confié une source proche de son équipe.

Balley Amimi a construit sa popularité à partir d’une vidéo produite par la télévision nationale sur l’insalubrité au sein du marché Dantokpa. Florent Mèffon a été interviewé et son message adressé à l’ex-préfet Modeste Toboula avait enflammé la toile.

Crédit vidéo : ORTB

Florent Mèffon a été très vite récupéré par D-Black 229, qui a décidé de promouvoir son talent. Balley Amimi s’est alors engagé dans la réalisation d’une série de vidéos sur des faits de société pour arracher le sourire à ses fans sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, il a développé plusieurs concepts dont les plus connus sont « Zorba » et « point d’interrogation » dont le sticker fait d’ailleurs le tour des forums et discussions WhatsApp.