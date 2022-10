Bénin – Décès au CNHU: Patrice Talon a envoyé des émissaires aux domiciles des parents des victimes

Après le drame survenu dans la nuit du 06 au 07 octobre 2022 à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a envoyé des émissaires aux chevets des parents des victimes.

Après avoir pris des mesures fortes pour que toute la lumière soit faite autour du drame survenu en fin de semaine dernière à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou, le président de la République a dépêché certaines personnalités au domicile des proches des personnes qui ont perdu la vie dans ce drame.

En effet, en marge du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 12 Octobre 2022, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a confié que le président de la République très touché par la situation a envoyé une délégation officielle aux domiciles des parents des victimes.

« Au nom du président de la République, le président de l’Autorité de régulation et certains membres de cette autorité se sont rendus au domicile des familles éplorées« , a confié Léandre Wilfried Houngbédji.

Ces émissaires du président de la République aux dires du porte parole du gouvernement sont allés porter « de vives voix les condoléances et la compassion du chef de l’État et de son gouvernement ». Les émissaires du président Patrice Talon ont également reçu pour mission de rassurer les familles éplorées que la lumière sera faite sur le dossier.

Faut-il le rappeler, dans la nuit du 06 au 07 Octobre, quatre patients ont perdu la vie à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou suite à une coupure d’électricité.

Déjà des poursuites dans le dossier…

Quelques heures après l’éclatement du drame qui serait causé par une panne d’électricité, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon s’est impliqué dans le dossier en saisissant personnellement l’autorité de régulation du secteur de la santé et le procureur de la République.

Le dossier est donc en instruction avec déjà une série d’auditions et d’interpellations. Le directeur général du centre national hospitalier et universitaire, Hubert Koutoukou Maga a été aussi auditionné et gardé à vue.

Au sein de l’opinion, des voix continuent de s’élever pour exiger la démission du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et son collègue de l’énergie, Jean-Claude Houssou.