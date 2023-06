Bénin – Débats parlementaires: Les Démocrates répondent aux critiques de l’UP le Renouveau

Le groupe parlementaire l’Union Progressiste le Renouveau a tenu jeudi 22 Juin 2022, une conférence de presse au cours de laquelle il s’est montré très critique vis à vis des députés démocrates. Ces derniers ne se sont pas fait prier pour remettre les pendules à l’heure.

A la faveur d’un meeting qu’ils ont organisé samedi 24 juin à Ouassa-Pehunco, les responsables du parti Les Démocrates ont répondu au groupe parlementaire « L’union progressiste le renouveau qui a été assez critique la semaine dernière au cours d’une conférence de presse organisée dans la salle Idji Kolawolé au Palais des gouverneurs à Porto Novo.

Face à leurs militants de Ouassa-Pehunco, Nourénou Atchadé a jugé malheureuse, la sortie médiatique du parti du professeur Joseph Djogbénou. « Ils auraient dû se taire. Lorsqu’on n’a rien à dire de mieux que le silence, il vaut mieux se taire« , a martelé le premier vice-président des démocrates.

Pour mieux éclairer la lanterne de leurs militants, le premier vice-président des démocrates présente la situation au niveau de l’hémicycle. « Ils nous traitent d’abus d’autorité et d’abus de pouvoir au motif que nous députés de l’opposition courons après les postes. Chères populations de Péhunco, voici la vérité. Sur 7 postes du bureau de l’Assemblée nationale, ils ont pris 6, en nous concédant 1 seul. Dans les commissions permanentes, ils ont tout pris. Dans les institutions et parlements régionaux, sur 26 places, ils ont réclamé 19, puis ils sont revenus réclamer 22. Chers compatriotes de Péhunco, qui d’entre les députés de la mouvance et nous de l’opposition, couront derrière les postes ?« , a martelé Nourénou Atchadé.

Le président du groupe parlementaire Les Démocrates estime que c’est une absurdité d’accuser ses collègues de l’opposition de méconnaissance des lois. « Chers amis de la commune de Péhunco, entre ceux qui ont voté les lois dont ils sont allés demander les explications à la Cour constitutionnelle, entre ceux qui ont voté des lois et dont ils sont allés demander l’interprétation à la CENA, qui sont ceux qui sont plus ignares que les autres ?« , a demandé l’acteur politique aux militants de son parti.

Pour le député de l’opposition, ses collègues de la majorité parlementaire ont pris un mauvais pli au cour de la 8e législature monocolore, dont ils sont toujours nostalgiques. » a affirmé Nourénou Atchadé qui rassure que son groupe parlementaire est prêt à voter les propositions et projets de la loi des députés de la mouvance et du gouvernement qui seront dans l’intérêt du peuple.

Pour rappel, la majorité parlementaire a dénoncé « des propos et comportements peu vertueux » du parti Les Démocrates depuis l’ouverture de la première session ordinaire de l’année. « Notre peuple en votant pour ce parti, espérait que ceux qu »il aura envoyé à l’Assemblée nationale viendraient s’occuper de ses intérêts concrets, au quotidien et non de leur auto-promotion individuelle, à travers des postures de pure fantaisie, », avait indiqué Aké Natondé lors de la conférence de presse du Jeudi 22 Juin dernier.