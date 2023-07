Bénin – Débat sur la loi d’amnistie: les avocats de Reckya Madougou recadrent Lazare Sèhouéto

Les avocats de l’ancien ministre Reckya Madougou sont montés au créneau pour recadrer les propos tenus par Lazare Sèhouéto sur Reporter Bénin Monde concernant la proposition de loi d’amnistie introduite par Les Démocrates.

Dans un entretien accordé à Reporter Bénin Monde, l’ancien ministre Lazare Sèhouéto, membre du parti Union Progressiste le Renouveau a opiné sur la proposition de loi d’amnistie introduite au bureau de l’Assemblée nationale par le groupe parlementaire « Les Démocrates ».

En réaction aux propos tenus par l’acteur politique sur Reporter Bénin Monde, des propos jugés diffamatoires à l’endroit de leur cliente, les avocats de Reckya Madougou ont apporté des clarifications. Dans leur réaction, le collège d’avocats a estimé que Lazare Sèhouéto a » abondamment diffamé Madame Reckya Madougou qu’il désigne d’ailleurs inélégamment et de manière très discourtoise par ‘fille' ».

- Publicité-

Pour le collège d’avocats de Madame Reckya Madougou, il n’existe aucun élément au dossier de leur cliente à la CRIET par rapport à ce que dit Monsieur Lazare Sèhouéto. « Dire que de l’argent est parti du téléphone de madame Madougou vers des fauteurs de troubles à l’ordre public est archi faux », ont-ils martelé.

Poursuivant dans le même registre, ils ont fait savoir que « dire que, contrairement au professeur Aïvo, il y a un lien entre des présumés fauteurs de troubles et madame Madougou est aussi archi faux. À moins que l’on veuille faire du deux poids deux mesures« . Selon eux, Lazare Sèhoueto seul connaît le but qu’il poursuit par de telles allégations.

Pour rafraichir la mémoire à l’ancien ministre, le collège des avocats de Reckya Madougou lui rappelle qu’aucun fait de trouble à l’ordre public n’a été mis à la charge de madame Madougou. « Si besoin en était encore, nous rappelons qu’après que le gouvernement ait participé à la procédure contradictoire des experts de l’ONU au GTDA, l’Avis 51/2022 stipule ceci : « Le gouvernement n’a fourni aucun procès-verbal de témoignages, d’échanges téléphoniques, ou autres documents quant à l’implication présumée de madame Madougou dans une entreprise de financement de terrorisme« , ont rappelé les professionnels de droit.

- Publicité-

Ils ont également rappelé que le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a ressorti dans le même avis que pour toutes ces raisons, le Groupe de travail considère que la détention de madame Madougou est dépourvue de base légale, est contraire à l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 9 du pacte international des droits civils et politique. « Le groupe de travail de l’ONU a demandé la libération immédiate de Madame Reckya Madougou sans condition et avec dédommagement. Ainsi qu’une enquête indépendante pour identifier et sanctionner les responsables de la situation« , ont précisé les conseils de Madougou.

Sur la proposition de loi d’amnistie, ils ont fait remarquer qu’elle n’est pas nominative, car ce sont des faits qui sont amnistiés, qu’il y ait eu condamnation ou non. « Bien que ce soient des personnes qui bénéficient d’une loi d’amnistie, la loi d’amnistie est impersonnelle, contrairement à ce que portent à croire les propos méprisants de monsieur Sèhouéto. D’où monsieur Sèhouéto sort-il ces informations diffamatoires ? Nous nous réservons le droit d’en informer notre cliente afin de retenir la suite à donner à cette grande diffamation » , ont-t-ils conclut dans une réaction rendue public le mardi 4 Juillet 2023.