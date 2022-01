Bénin: de lourds dégâts matériels enregistrés dans un incendie à Ouèdo-Adjagbo

Une maison totalement brûlée et d’autres importants dégâts matériels, tel est le bilan de l’incendie survenu ce mardi 25 Janvier 2022 dans la localité de Kpanssoun à Ouèdo-Adjagbo. Selon les informations, l’incendie est parti d’une mauvaise manipulation de gaz domestique.

Une mauvaise manipulation du gaz domestique a été à l’origine d’un grave incendie à Kpanssoun, un village situé à Ouèdo-Adjagbo. L’incendie n’a pas causé de perte en vie humaine, mais le dégât matériel est énorme. Selon les informations, la maison d’où est parti l’incendie a totalement brûlé.

En dehors de la maison, plusieurs autres biens sont partis en fumée. Il s’agit aussi bien du bien matériel que de billets de banque. On peut citer entre autres une moto, une machine à coudre et bien d’autres biens matériels et des frais de tontine. Alertés, les sapeurs pompiers ont pu éteindre le feu pour limiter les dégâts.