Bénin : de l’ARREC, l’ex DG SBEE Laurent Tossou nommé à la tête de la SBPE

Laurent Tossou fait son retour au premier plan dans le secteur énergétique béninois. L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique, jusque-là président de l’Autorité de régulation régionale de l’électricité de la CEDEAO, a été nommé à la tête de la Société béninoise de production d’électricité.

La nomination de Laurent Tossou comme directeur général de la Société béninoise de production d’électricité marque un nouveau mouvement dans la gouvernance des entreprises publiques du secteur énergétique. Selon Les 4 Vérités, cette décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026.

Kocou Laurent Rodrigue Tossou est un spécialiste du secteur de l’électricité. Ingénieur de formation, il a déjà occupé des fonctions stratégiques dans la gouvernance énergétique au Bénin et dans la sous-région. Le nouveau directeur général connaît déjà les enjeux du secteur. Laurent Tossou avait dirigé la Société béninoise d’énergie électrique entre mai 2016 et novembre 2019, avant de passer le témoin à Jacques Paradis. Après son passage à la SBEE, il a poursuivi son parcours dans la régulation du secteur électrique, notamment au niveau régional.

Avant sa nomination à la SBPE, Laurent Tossou occupait en effet les fonctions de président de l’Autorité de régulation régionale de l’électricité de la CEDEAO, connue sous le sigle ARREC. Cette institution intervient dans la régulation du marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest, un domaine stratégique pour l’intégration énergétique entre les États membres.

À la SBPE, Laurent Tossou prend la tête d’une structure publique appelée à jouer un rôle central dans la production d’électricité au Bénin. La société est chargée de contribuer au renforcement des capacités nationales de production énergétique, dans un contexte où la demande en électricité augmente avec l’urbanisation, la croissance démographique et le développement des activités économiques.

Sa nomination intervient alors que le Bénin poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance énergétique extérieure et consolider la production locale. Pour les autorités, l’enjeu est de garantir une alimentation plus stable aux ménages comme aux entreprises, tout en accompagnant les besoins liés à l’industrialisation.

Laurent Tossou aura donc la responsabilité de conduire la SBPE dans une phase sensible pour le secteur. Entre investissements dans les infrastructures, amélioration de la production nationale et sécurisation de l’approvisionnement, les attentes restent importantes autour de cette entreprise publique.