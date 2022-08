Bénin: date et lieux de la phase écrite du concours de recrutement à la Police

Au titre de l’année 2022, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique recrute une vague d’élèves-agents de Police. Il s’agit d’une première vague des 2000 par le gouvernement. A travers un communiqué datant du 09 août 2022, le Ministre Alassane Seidou a donné quelques détails sur l’organisation pratique de la phase écrite dudit concours.

La première du concours direct de recrutement d’élèves-agents de Police se tiendra le mercredi 17 août 2022. Les candidats dont les dossiers ont été retenus, sont attendus dans les centres de composition à partir de 6 heures. Ils doivent se munir d’une pièce d’identité pour avoir accès aux salles de compositions.

A l’issue de la composition, 1 300 candidats seront retenus sur toute l’étendue du territoire national. Ils rejoindront l’effectif de la police républicaine après l’étape de la formation.

Les centres de composition par département

Les candidats de l’Alibori, de l’Atacora et de l’Atlantique composeront respectivement au CEG 1 de Kandi, CEG 2 de Natitingou et au CEG 1 d’Allada. Ceux du Borgou, des Collines et du Couffo sont attendus au CEG Hubert Maga de Parakou, au CEG 1 de Dassa-Zoumè et au CEG 1 d’Aplahoué.

En ce qui concerne les candidats de la Donga, du Littoral et du Mono. Les centres de composition réservés pour eux sont : CEG 1 de Djougou, CEG Sainte Rita de Cotonou et CEG 1 de Lokossa.

Enfin, les candidats de l’Ouémé, du Plateau et du Zou affronteront les épreuves écrites au Lycée Béhanzin, au CEG 1 de Pobè et du CEG 1 d’Abomey.