Bénin: date du procès des agents du projet ARCH épinglés pour malversation

- Publicité-

Présentés les 11 et 12 Janvier 2024 au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, les six agents recrutés pour le compte ARCH et épinglés pour malversation seront jugés le 17 Janvier prochain.

Les agents impliqués dans des actes répréhensibles liés à la mise en place du Projet Assurance Maladie pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) sont interpellés pour malversation présumée. Présentés au procureur, ils sont placés sous convocation.

Selon les informations rapportées par bip radio, ces agents se seraient rendus coupables de fraudes sur des cartes biométriques.

Ils se sont attribués de façon frauduleuse de cartes biométriques afin de profiter indûment des avantages destinés aux véritables bénéficiaires du projet.

- Publicité-

Il est essentiel de rappeler que l’objectif principal du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) est de mettre en place un mécanisme de pension retraite destiné aux agriculteurs, commerçants, transporteurs, artisans et artistes du secteur informel, ainsi que de fournir des formations opérationnelles aux acteurs de ce secteur.