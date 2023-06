Bénin: date de proclamation des résultats du BEPC 2023

- Publicité-

La session unique de juin 2023 de l’examen du Brevet d’Etude de premier cycle (BEPC) s’est achevée depuis ce mercredi. Les candidats seront très bientôt fixés sur leur sort.

Selon le calendrier de gestion des tâches et activités établi par la Direction des examens et concours, la délibération des résultats du BEPC 2023 est annoncée pour le 07 juillet 2023. Après la délibération, le samedi 08 juillet, les résultats seront disponibles sur la plateforme E-Resultats et dans les centres de composition.

Les candidats qui seront déclarés admissibles vont subir les épreuves sportives et orales du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023. Le 17 juillet, les candidats admissibles auront accès aux résultats définitifs du BEPC 2023.

- Publicité-

Il faut souligner que selon le calendrier, la session de remplacement est prévue pour le lundi 26 juin 2023.