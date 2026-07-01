Bénin: les résultats du BEPC 2026 attendus ce vendredi 03 juillet

Les résultats officiels du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, seront proclamés ce vendredi 3 juillet 2026.

Publié le 1 juil. 2026 à 09:07 · Mis à jour le 1 juil. 2026

Cette délibération mettra fin à l’attente des candidats qui ont composé dans les épreuves écrites du 8 au 10 juin derniers sur l’ensemble du territoire national.

​Pour consulter les délibérations, les candidats devront se rendre sur la plateforme officielle eresultats.bj. Une fois sur le site, il suffira de sélectionner l’examen BEPC 2026 et de saisir son numéro de table ou d’inscription pour afficher son résultat. Les autorités éducatives recommandent de privilégier uniquement ce canal officiel.

​Le lancement officiel de cet examen avait été donné le 8 juin 2026 au Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou par le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Clément Adéyèmi Kouchadé.

Actuellement, les équipes pédagogiques finalisent l’évaluation des copies dans les différents centres de correction.