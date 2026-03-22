Bénin : Daniel Edah lance officiellement la création de son parti « Nous le Ferons »

Une nouvelle formation politique fera bientôt son entrée sur la scène nationale. Dans une déclaration solennelle rendue publique ce dimanche 22 mars 2026, l’acteur politique béninois Daniel Edah a annoncé la transformation de son mouvement « Nous le Ferons » en parti politique, marquant ainsi une nouvelle étape dans son engagement au sein de l’opposition.

Dans un discours à forte tonalité spirituelle et rassembleuse, l’ancien membre du parti Les Démocrates a justifié cette décision par une volonté de « maintenir allumée la flamme de l’opposition » face à ce qu’il qualifie de « système ayant fait souffrir le peuple depuis 2016 ». Une référence claire au contexte politique actuel au Bénin, marqué par des tensions persistantes entre pouvoir et opposition.

Au cœur de son intervention, Daniel Edah est revenu sur son parcours récent au sein de l’opposition. Après avoir intégré le cadre de concertation des forces politiques de l’opposition avec son mouvement, puis rejoint Les Démocrates, il a annoncé que lui et ses partisans ne sont plus membres de ce parti depuis le 14 mars 2026. « Au nom de notre vision, je viens vous informer que depuis le 14 mars 2026, nous ne sommes plus membres du Parti des Démocrates », a-t-il déclaré, en évoquant une divergence stratégique sans en détailler explicitement les contours.

Toutefois, il a précisé que son mouvement reste affilié au cadre de concertation de l’opposition, qu’il considère désormais comme se résumant essentiellement à « Nous le Ferons ».

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Une nouvelle dynamique dans l’opposition ?

Dans son allocution, Daniel Edah a longuement insisté sur la dimension spirituelle de son engagement, invoquant Dieu comme fondement de son action politique, tout en prenant soin de souligner le respect de la diversité religieuse béninoise. Il a réaffirmé sa vision d’un Bénin « économiquement prospère et socialement stable », inscrit dans une Afrique « bien intégrée et en plein essor ». Une ligne politique qui se veut à la fois nationale et panafricaine, dans un contexte régional en pleine recomposition.

Au-delà de l’annonce institutionnelle, le leader politique a lancé un appel direct aux citoyens. S’adressant « à tous ceux qui ne sont pas d’accord avec ce qui se passe », il les a invités à rejoindre sa formation afin de « ne pas prolonger les souffrances du peuple au-delà de 2026 ». Ce positionnement place clairement « Nous le Ferons » comme une offre politique alternative en vue des prochaines recomosiontion de la classe politique.

La création du parti « Nous le Ferons » intervient dans un paysage politique béninois en recomposition, où les forces d’opposition cherchent à se restructurer et à gagner en visibilité face au pouvoir en place. Reste à savoir si cette nouvelle formation parviendra à s’imposer comme un acteur crédible et à fédérer au-delà de son socle initial. Une chose est certaine : avec cette annonce, Daniel Edah entend désormais peser davantage dans le débat politique national.