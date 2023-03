Bénin – Cybercriminalité: le capitaine Stanislas Kindjanhoundé libéré de prison

Déposé en prison depuis le 09 septembre 2022 pour abus de fonction dans une affaire d’arrestation de cybercriminels, le capitaine Stanislas Amokiz Kindjanhoundé peut désormais rentrer libre chez lui. Dans son verdict rendu ce lundi 13 mars 2023, le juge en charge du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) n’a pas suivi à la lettre les réquisitions du ministère public.

Le capitaine Stanislas Amokiz Kindjanhoundé, précédemment Commissaire du premier arrondissement de Cotonou (Tokplegbé) et l’ancien Commissaire d’Aglangandan, Carin V. et leurs co-accusés, ont été fixés sur leur sort ce lundi. Selon les informations de BENIN WEB TV, sur les 05 mis en cause, 03 ont été relaxés dont le capitaine Stanislas Gbèigbénan Amokiz Kindjanhoundé. Selon les mêmes sources, les deux autres prévenus, dame Mariette A. et Carin V. ont été condamnés à 10 ans de prison.

Dans ce dossier, les mis en cause étaient poursuivis pour « escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet ».