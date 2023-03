Bénin – Crise au sein de l’EPMB: Talon n’a pas fait franc jeu selon Paulin Hountondji

Le décès de l’ancien président de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) révèle que la crise au sein de cette confession religieuse est loin d’être conjuguée au passé. Le professeur Paulin Hountondji, témoin de la démarche de réconciliation semble ne pas apprécier le rôle jouer par le président Patrice Talon pour le dégel.

L’un des acteurs de la réconciliation de la crise qui a secoué l’église protestante méthodiste du Bénin pendant plusieurs décennies; le président Patrice Talon a été pendant longtemps considéré comme le puzzle qui manquait au jeu pour réconcilier des hommes d’église divisés depuis des lustres.

Mais quelques années après le dégel de la crise, le professeur Paulin Hountondji revient sur le processus de réconciliation et surtout sur le dernier synode et dénonce l’implication du chef de l’Etat. Dans une récente déclaration, l’universitaire a fait savoir que le président de la République a reçu plusieurs fois avant le synode les différentes parties concernées par la crise, mais que son discours a changé au fil des réunions.

A croire Paulin Hountondji, l’option de départ était de ne pas destituer le chef d’église soupçonné de détournement des ressources de l’église et de ne pas lui permettre de se présenter à sa propre succession. Mais au fil du temps, le discours du « patron » a changé et il est devenu favorable à une élection, a indiqué l’ancien ministre.

Paulin Hountondji révèle que le « patron » avait demandé qu’on laisse l’éminence finir son mandat. Mais à une autre réunion à son domicile, il dit avoir écouté l’éminence qui tient non seulement à finir son mandat mais à se présenter à sa propre succession. A cela, le « patron » dit: «qu’allez-vous faire? Vous ne pouvez pas l’en empêcher.» A une autre réunion, le patron dit: « s’il est réélu, que pouvez-vous faire »? Et la réponse a été trouvée. Installer un comité ad hoc de veille pour superviser sa gouvernance. Ce changement de position du « patron » n’a pas plu à Paulin Houngbédji qui dénonce l’implication du politique dans la chose religieuse. « L’Etat doit s’abstenir. Le pouvoir doit apprendre à ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas », a -t-il clamé.

L’université a rappelé que le chef d’église n’était pas seulement accusé de détournement mais également de tribalisme et d’inconduites sexuelles. Pour gérer la situation au mieux, les parties impliquées dans la résolution ont décidé de mettre sur pied un comité ad hoc.

Mais dès l’installation du comité ad hoc, le chef d’église s’est mis à sillonner les régions synodales sans consulter ni informer le comité mis sur pied. Ce dernier a poursuivi sans désemparé son travail. Il a d’abord élaboré un code électoral qui servira de support à l’élection du nouveau chef d’église. Il a également lancé une souscription financière pour faire face aux urgences.

Mais contre toute attente, précise le professeur Paulin Hountondji, « le patron » a décidé de changer de ton en demandant au comité de ne pas effectuer de tournée dans les régions et de ”jeter le code électoral”. Il a également demandé qu’il n’y ait qu’un seul candidat pour l’élection, selon les propos du professeur rapportés par « Les Pharaons ».

Une décision qui semble n’avoir pas plu à l’universitaire qui y voit de la ruse et de la rage. Selon lui, la session pastorale devait recenser tous les pasteurs éligibles et en dégager au moins deux qui sont proposés au vote de la session plénière. Il déplore que le comité ad hoc soit dépouillé de cette façon de sa mission.

Au demeurant, la session a été tenue dans une ambiance houleuse et l’élection a été faite dans une opacité inimaginable dans un lieu religieux avec la réélection de son « éminence ». Une situation qui amène le professeur Paulin Hountondji à parler d’une église dévoyée. «La tricherie a payé et on croit qu’elle payera toujours. Mais les vainqueurs d’aujourd’hui, sont capables de surprendre« , a indiqué Paulin Hountondji dans sa déclaration.

«Certains ls au lieu de se battre se sont vite résignés arguant que la fumée blanche est sortie et que c’est la volonté de Dieu. Ils oublient que le Pape n’est jamais élu dans ces conditions. Ils oublient que Dieu ne saurait jamais cautionner le mensonge et la supercherie« , a déploré l’universitaire dans sa récente déclaration.

Pour lui, les autres cependant restent fermes. Il s’agit, indique-t-il d’une majorité difficilement corruptible qui croit encore que le bien vaut mieux que le mal; une majorité qui au delà des pressions de toute sorte, a choisi d’écouter en silence, la voix de la conscience.

En définitive, la crise au sein de l’église protestante méthodiste du Bénin est toujours latente et il suffirait d’une petite étincelle pour que tout de nouveau s’écroule.