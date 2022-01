Bénin – Criet: un père déposé en prison pour avoir violé son garçon de 9 ans

Présenté au Procureur spécial de la Criet, le papa a été placé en détention provisoire en attendant son jugement. Premier dossier de viol à la Cour spéciale, le procès sera historique et marquera les pages de la juridiction dont la mission de départ était de lutter contre les crimes économiques, le terrorisme et autres infractions connexes.

Depuis le vote et la promulgation de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a enregistré son premier client ce jeudi 20 janvier 2022. Il s’agit d’un père, accusé de viol sur son garçon de 09 ans.

