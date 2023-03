Bénin – Criet: un français condamné à 5 ans de prison ferme pour complicité d’escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET ) a condamné à 5 ans de prison ferme un ressortissant français poursuivi dans un dossier d’établissement de visas.

Poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Herpert William est désormais fixé sur son sort dans le dossier d’établissement de visas dans lequel il est accusé de trafic passif d’influence, de complicité d’escroquerie et de complicité d’escroquerie via internet.

A l’issue du procès du jeudi 23 mars 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il a été condamné à 5 ans de prison ferme et au payement d’une amende de deux millions de FCFA. En plus de cette amende, le ressortissant français est condamné au payement de plus de 6 millions de francs cfa de dommages-intérêts à ses victimes au nombre de six.

Tous les autres co-accusés du ressortissant français dans ce dossier ont été purement et simplement relaxé. Il s’agit d’un policier béninois purement relaxé. Les autres ont été libérés au bénéfice du doute.

Dans ce dossier, plusieurs béninois se sont fait escroquer par le ressortissant français. Ils lui ont remis plusieurs millions de francs cfa dans un processus d’établissement de visas pour la France.