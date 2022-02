Bénin – Criet: un couple sous contrôle judiciaire pour viol sur mineure à Calavi

Un homme de 45 ans et sa femme sont placés sous contrôle judiciaire par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi 31 janvier 2022. L’homme est accusé de viol sur une orpheline de 13 ans et sa femme de complicité de viol.

Pour viol et complicité de viol, un couple dont l’homme est âgé de 45 ans est sous contrôle judiciaire. La victime est une mineure de 13 ans, orpheline et qui vivait sous le toit du couple. Les faits se seraient déroulés à Gbodjo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

La fillette a dénoncé le couple lorsqu’elle a été ramenée chez ses grands parents à Dogbo. Informés, ses oncles portent plainte au commissariat, et conformément à la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme, la Criet a été saisie du dossier. La fille est placée dans un centre de prise en charge, en attendant la fin des enquêtes, rapporte Frissons radio.