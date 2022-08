Bénin – Criet: liste des détenus bénéficiaires d’une libération conditionnelle (2022)

Par arrêté n°087/MJL/DC/SGM/DAPG/SA/SGG22, le ministère de la justice et de la législation a accordé la liberté conditionnelle à 124 détenus, condamnés pour des infractions liées aux crimes économiques. La mesure est valable pour le deuxième trimestre de l’année 2022.

Dans le lot des bénéficiaires, on note la présence de Bernard Gogonou Kikissagbé et Magloire Magloire Saizonou. Ils avaient été respectivement condamnés à 5ans de prison pour escroqueries en bande organisée et stellionat.

Les 124 bénéficiaires ne peuvent pas jouir automatiquement de la liberté conditionnelle. L’article 2 de l’arrêté précise en effet que : “l’exécution de cette mesure est subordonnée, pour les personnes condamnées pour crimes et délits économiques commis au préjudice de l’État, des établissements, offices et sociétés publics ainsi que des collectivités territoriales, au remboursement et au règlement des sommes mises à leur charge”.

Liste complète des 124 détenus concernés