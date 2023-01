Bénin – Criet: des individus poursuivis dans un dossier de trafic d’êtres humains vers le Koweït

Plusieurs personnes sont poursuivies par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans un dossier de faux passeport et de trafic d’êtres humains vers le Koweït. A l’audience du mardi 17 janvier 2023, le ministère public a requis des peines privatives de liberté allant jusqu’à 5 ans.

Plus de 25 personnes, dont des agents de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) et un agent de l’ambassade du Koweït au Bénin étaient devant la cour spécialisée. Selon le média Libre Express, il est reproché aux mis en cause, des faits de « faux dans l’établissement de passeport, abus de fonction, complicité d’abus de fonction, trafic d’êtres humains et complicité de trafic d’êtres humains ».

Interrogés à la barre, certains accusés ont rejeté les chefs d’accusation portés contre eux et plaidé non-coupables. Dans sa réquisition, le ministère public a demandé la condamnation à diverses peines contre les prévenus. Selon une source rapportée par Libre Express, il a requis 03 ans de prison et un million francs CFA d’amende contre le Secrétaire particulier de l’ambassade du Koweït au Bénin et 05 ans de prison et deux millions francs CFA d’amende requis contre d’autres prévenus.

Le ministère public a également requis la relaxe au bénéfice du doute et relaxe pure et simple en faveurs de plusieurs prévenus.