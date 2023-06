Bénin – Criet: Blaise Ahanhanzo-Glèlè retourne devant le Procureur jeudi prochain

- Publicité-

Soupçonnés de mauvaises gestions de réserve administrative dans la ville d’Abomey, Blaise Ahanhanzo-Glèlè et ses co-accusés font des allers-retours devant le Procureur spécial (PS) de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Hier lundi 12 juin, ils étaient encore devant Mario Mètonou, et ils doivent y retourner jeudi prochain.

L’ancien maire d’Abomey Blaise Ahanhanzo Glèlè et 18 autres suspects sont encore attendus devant le Procureur spécial de la Criet jeudi prochain. Ils ont été interpellés dans une affaire domaniale. Un dossier de réserve administrative qui aurait été mal gérée.

Selon Bip fm, l’audition d’hier n’a pas permis au Procureur de prendre une décision quant au sort réservé aux intéressés. Une fois encore, il a demandé des compléments d’enquête. Blaise Ahanhanzo et les 18 autres personnes sont donc rentrés chez eux en attendant.



Il faut signaler que le Ministre délégué à la Défense a été aussi écouté par la police lors des premières enquêtes. Il a été cité dans le dossier en tant qu’ancien maire de la ville d’Abomey. Il avait succédé à Blaise Ahanhanzo-Glèlè.