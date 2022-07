Bénin – Criet: 10 agents de Tiens DS Com déposés en prison

Les agents et responsables de la structure Tiens DS Com interpellés, ont été présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce vendredi. Après avoir écouté les intéressés, le Procureur a décidé de les mettre sous mandat de dépôt.

Sur les 45 personnes arrêtées dans le dossier « Tiens DS Com », 10 ont été placées en détention provisoire ce vendredi 29 juillet 2022. L’épouse du promoteur figure dans le lot des personnes déposées. Le promoteur lui-même, est hors du territoire national.

La police est intervenue au siège de la structure à Agla suite à la multiplication des plaintes et dénonciations. Tiens DS Com mène des activités qui se raprochent d’une collecte publique de fonds. Selon les témoignages, le mode opératoire serait semblable à celui de ICC-Services. Un fort taux d’intérêt est promis aux déposants pour les appâter.

Pour convaincre les sceptiques de l’efficacité de leur système, les responsables de Tiens DS Com s’exhibent dans un luxe insolent. L’objectif est de montrer aux « potentiels victimes » qu’avec Tiens DS Com la richesse est assurée. Mais à y voir de près, c’est du simplement du rêve qu’ils vendent aux populations, notamment les jeunes gens.