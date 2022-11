Bénin: création d’une nouvelle chaîne de télévision nationale

L’État béninois et le groupe Canal+ international ont signé un accord de partenariat le vendredi 18 novembre 2022. L’accord porte sur la création d’une nouvelle chaîne de télévision, dénommée A+ Bénin.

L’univers médiatique béninois va accueillir une nouvelle chaîne de télévision. Il s’agit de A+ Bénin dont la création a été actée par une signature d’accord de partenariat entre Canal+ International et l’État béninois représenté les ministres Adam Souley Zoumarou et Romuald Wadagni.

« Cette chaine proposera une offre de programmes télévisuels de divertissement, de promotion touristique et de rayonnement culturel, tout en contribuant à la dynamique de développement de la production audiovisuelle au Bénin », a indiqué le ministère du numérique.

A+ Bénin est en passe de devenir une réalité après plusieurs mois de travail entre les deux parties prenantes. « Elle se veut une chaine divertissante, populaire et proche des Béninois, avec des programmes combinant des séries, des fictions, des magazines, des jeux et du sport. Elle sera diffusée en clair sur la TNT et via les Bouquets ».