Bénin: création d’un comité d’appui au développement de l’industrie cinématographique

Le gouvernement est préoccupé du développement de l’industrie cinématographique au Bénin. C’est ce qui justifie son accord pour la création d’un comité d’appui au développement de l’industrie cinématographique.

Faire de l’industrie cinématographique un levier du développement économique du Bénin. C’est l’objectif poursuivi par le gouvernement en décidant de promouvoir le cinéma. Le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts, en vue du rayonnement de l’image du pays au plan international.

A cet effet, il s’avère indispensable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C’est ce qui justifie la création d’un comité d’appui au développement cinématographique qu’animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine.

Celui-ci aura notamment pour mission de proposer, analyser, accompagner et ou apprécier les projets et actions devant permettre l’émergence d’une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l’épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles.