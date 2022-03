Bénin: cracher ou se moucher n’importe où peut désormais conduire en prison

16 février 2022, le président Patrice Talon a promulgué la loi sur l’hygiène publique, votée par le parlement en janvier dernier. De ce texte, on peut retenir plusieurs exigences, comme l’obligation des visites médicales semestrielles, exigées à « toute personne affectée à la manipulation des denrées alimentaires ».

Jeudi 20 janvier 2022, les députés à l’Assemblée nationale ont voté une nouvelle loi, loi N° 2022-04, régissant l’hygiène publique au Bénin. Cette loi, qui est une version actualisée d’un ancien texte législatif datant de 1987, a été promulguée le 16 février 2022 par le président Patrice Talon. De ce nouveau texte qui comporte 186 articles et qui a pour objet de régir l’hygiène publique en République du Bénin, il faut noter la fusion de la Police sanitaire qui dépendait du Ministère de la santé et de la Police environnementale qui relève du Ministère du cadre de vie.

La gestion hygiénique des menstrues dans les écoles

La grande innovation de ce texte est la prise en compte des stéréotypes, tabous et stigmatisations des filles qui ont leurs menstrues. Des dispositions ont été exigées aux établissements scolaires, privés comme public, pour les règles qui sont toujours taboues et difficiles à gérer pour nombre de filles et femmes en milieu scolaire.

Selon l’article 119 de cette loi, « Tout établissement public ou privé, notamment les établissements de formation et d’enseignement, comprend ou minimum un espace sanitaire simple séparé tant pour les hommes que pour les femmes, respectueux de l’intimité et un espace disposant de savon, d’eau potable, de matériel de protection hygiénique pour la toilette intime et le lavage des mains, du linge menstruel et des vêtements ». Et l’article 121 précise que « Tout établissement de formation et d’enseignement de tout niveau, aussi bien public que privé, sur toute l’étendue du territoire national, dispose dons son infirmerie, de matériels de protection hygiénique pour favoriser la gestion hygiénique des menstrues.«

La visite médicale pour les vendeurs de nourriture

Cette loi actualisée tient compte des nouveaux enjeux en matière de santé publique et d’amélioration du cadre de vie des populations. Selon l’article 88 « toute personne affectée à la manipulation des denrées alimentaires est soumise à des visites médicales semestrielles. » Et l’article 89 ajoute que « toute personne qui manipule les denrées alimentaires est tenue de porter un calot et une bavette. »

Un accent particulier a été mis sur certaines mauvaises habitudes constatées chez les vendeurs de nourriture dans nos grandes villes. L’article 99 précise qu’il « est interdit de cracher, de se moucher, de se brosser les dents ou de fumer dans les locaux où sont produites, stockées ou manipulées les denrées alimentaires destinées ou public. Cet article est le point d’orgue de cette loi face aux dérives observées chez certaines restauratrices qui, sans gène, se permettent toute sorte de comportements attentatoires à l’hygiène, sur les lieux de vente de nourritures. Selon l’article 172, « quiconque viole ces dispositions encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à trois (03) mois et une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) FCFA ou l’une de ces deux peines seulement. »