Bénin – Cour constitutionnelle: le recours des démocrates contre Vlavonou renvoyé

Le recours formulé par Nourénou Atchadé, le président du groupe parlementaire Les Démocrates contre le président Louis Vlavonou est renvoyé à l’issue de la plénière de ce jeudi 29 Juin 2023.

Le dossier N°11-89/185 – 2023 portant recours de l’honorable Nourénou Atchadé contre Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a été examiné ce jeudi lors de la plénière publique de la cour constitutionnelle.

Au cours de la plénière, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a présenté ses observations. Après sa présentation, le requérant, l’honorable Nourénou Atchadé a demandé à la cour le renvoi du dossier à une date ultérieure pour observation.

Le président de la cour constitutionnelle a accédé à cette requête en renvoyant le dossier au 6 Juillet 2023 pour les observations du président du groupe parlementaire Les Démocrates.

Pour rappel, Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates a déposé un recours le mercredi 23 février 2023 au secrétariat de la cour constitutionnelle pour contester la mise en place des commissions parlementaires à l’Assemblée nationale.

Au nombre de cinq (05), les différentes commissions à l’Assemblée nationale, sont dirigées par des proches du pouvoir. C’est le cas de Orden Alladatin, élu à la tête de la commission des lois et des droits de l’homme ; Gérard Gbénonchi pour la commission des finances et des échanges ; le député Agongbonon Lambert président de la commission du plan ; Victor Topanou président de la commission de l’éducation et le député Abdoulaye Gounou président de la commission des relations extérieures et de la défense.

Les travaux avaient été dirigés par Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale. Mécontents, les députés de l’opposition avaient boycotté la séance au motif que la majorité parlementaire (les deux blocs politiques de la mouvance) se sont arrogés tous les postes de présidence.