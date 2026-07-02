Bénin: coupures d’électricité programmées ce jeudi 2 juillet dans plusieurs départements

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) réalise des travaux de maintenance et de renforcement de son réseau ce jeudi 2 juillet 2026.

Ces interventions techniques, planifiées en matinée et en début d’après-midi, entraînent des perturbations temporaires dans la fourniture de l’énergie électrique au sein de plusieurs localités du pays.

​Dans le département de l’Atlantique, les coupures touchent la zone SONEB d’Abomey-Calavi, Alassancomè et leurs environs de 10 heures à 15 heures. À Ouidah, les secteurs de Pahou, Adovié, Ahozon et Houndjava subissent les mêmes interruptions durant cette plage horaire.

Dans le Littoral, les équipes interviennent également de 10 heures à 15 heures dans plusieurs quartiers de Cotonou, notamment à Fidjrossè, autour de l’Hôtel Céline, des Villas CENSAD, de l’Ambassade de Libye, de la zone Erevan, des Villas Fadoul, du CEG Fiyégnon, de Togbin Daho, de la Direction générale de la SBEE et de la résidence Maria Stella.

​D’autres régions du pays connaissent des coupures similaires entre 10 heures et 15 heures. C’est le cas dans l’Atacora, où les chantiers concernent Kérou, Péhounco, Kouandé, Kotopounga, Yarikou et les localités environnantes. Dans l’Alibori, les perturbations se concentrent sur Malanville, Madjécali et Bodjécali.

Dans le Mono-Couffo, les coupures affectent Aplahoué, Zohoundji, Watchi Avégodo, Aflantan et Tohoun. Enfin, dans le Zou, les opérations perturbent la fourniture d’énergie à Bohicon Ville, Agonvèzoun, au Carrefour Dako, à Zogbodomey, Cana, Saklo et Sodohomey.

​Certaines zones voient leurs travaux programmés de 11 heures à 15 heures. Dans l’Ouémé-Plateau, les interruptions concernent le secteur de Porto-Novo, incluant la sous-station Tanzoun, le Feu Tricolore Danto, Cinquantenaire, Djèvali, Dangbo, Azowlissè, Adjouhoun et Bonou. À Pobè, les interventions touchent Sakété, Yoko, Ifangni, Takon, Djimon, Waï et l’Université Agricole. Dans le département des Collines, la maintenance affecte les localités d’Ayédjoko, Gobè, Atchakpa, Savè Ville, Dihio, Ouoghi, Montéo, Kaboua et Gogoro.

​La SBEE recommande aux usagers de prendre les dispositions nécessaires et rappelle que le réseau électrique doit être considéré comme maintenu sous tension pendant toute la durée des manœuvres.