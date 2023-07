Bénin – Coups et blessures à la confrérie des Ogboni: l’empereur Owo-Lobè livre sa part de vérité

- Publicité-

L’empereur mondial de la fraternité des Ogboni, El-Hadj Adam Abibou Owo-Lobè a brisé le silence sur l’affaire dite de bastonnade qui a secoué son palais en 2021. A l’époque, l’empereur Owo-Lobè a été mis sous convocation avant d’être condamné au même titre que ses ministres pour coup et blessures volontaires.

Le 18 juin 2021, une vidéo montrant des ministres de l’empereur Owo-Lobè en train de molester un jeune homme a fait le tour des réseaux sociaux suscitant de vives indignations à travers le pays. Les images insoutenables étaient accompagnées d’un audio du jeune homme, secrétaire au palais de la confrérie, battu à l’aide de la lanière par des ministres de l’empereur mondial de la confrérie Ogboni.

C’est ainsi que l’empereur Kabiessi Owo-lobè et ses huit ministres avaient été interpellés pour répondre de leurs actes. Interrogé sur ce scandale qui a secoué la fraternité des Ogboni il y a deux ans, l’empereur Owo-Lobè a clamé son innocence. Si dans l’opinion public, les rumeurs évoquaient qu’il avait donné l’ordre lui même, Owo-Lobè s’inscrit en faux.

« Non non ! Tous mes ministres le savent. Dans ma vie, je n’ai jamais frappé quelqu’un. Mes propres enfants, je les fais asseoir pour leur parler », a-t-il clarifié. Pour l’empereur Owo-Lobè, la chicotte n’éduque en rien. « Je te fais asseoir pour te parler. Même jusqu’au bébé. Je te donne des conseils », a-t-il conseillé.

Owo-Lobè et ses ministres condamnés

Pour rappel, dans cette affaire de coups et blessures volontaires au Palais des Ogboni l’empereur Kabiessi Owolobè a été condamné à 36 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs Cfa vendredi 17 juin 2022. Avant lui, ses huit ministres ont écopé de 18 mois de prison ferme avant de faire appel de la décision.

Parmis les huit (08) ministres de la confrérie poursuivis dans ce dossier, quatre (04) ont fait appel et ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA chacun. Il s’agit de Yèkini A., Jordy H., Germain A., et Ludovic T.

Les 4 autres ministres notamment Alice B., Germaine G., Louis T., et Williams N. ont été respectivement condamnés à 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. Dans cette affaire, Kabiessi Owo-lobè et ses huit ministres coaccusés sont également condamnés à payer ensemble à la victime une somme de 7 millions de francs CFA.