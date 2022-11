Bénin, Côte d’Ivoire et France: quels sont les pays qui veulent retirer leurs troupes du Mali?

Bamako fait face à une vague de retrait des troupes étrangères engagées dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Cette semaine, au moins trois pays ont officiellement annoncé qu’ils vont rapatrier leurs soldats du Mali d’ici 2023.

Près d’une vingtaine de pays ont décidé de se retirer du Mali. En tête du lot, on retrouve la France. Partenaire stratégique du Mali, la France qui a vécu des heures chaudes avec l’avènement des autorités militaires au pouvoir à Bamako, a mis récemment fin à dix ans de présence militaires au Mali.

Dans son discours de départ, Paris a notamment évoqué « le recours au groupe paramilitaire russe, Wagner » par les autorités de Bamako. Cette société privée, selon l’Hexagone, commet de multiple exactions sur des civils au Mali et en Centrafrique. Mais Assimi Goita et sa troupe ont toujours démenti, reconnaissant une coopération avec l’armée russe au nom d’une relation ancienne d’État à État.

Sauf que ce démenti ne suffira pas pour éviter à ce que d’autres troupes étrangères européennes ne plient leurs bagages. L’Allemagne et le Royaume Uni ont aussi décidé de retirer leurs militaires pour la même raison. Sur la liste des étrangers désireux de quitter le Mali, on retrouve également le Danemark, la Suède, la République Tchèque, la Hongrie, l’Estonie, les Pays-Bas, l’Italie, l’Irlande, l’Ukraine et la Norvège.

Le Bénin ne fait pas l’exception

Si la solidarité est la chose la mieux partagée en Afrique, nul doute qu’elle est parfois conditionnée dans certaines circonstances. C’est ce qui pourrait justifier le cas du Bénin qui a aussi décidé du retrait de ses troupes engagées pour la mission des Nations Unies au Mali. Le pays de l’Afrique de l’Ouest, attaqué par des terroristes qui ont fait de nombreuses victimes dans sa partie nord, a souhaité rapatrier ses soldats afin qu’ils viennent mettre leurs expertises du terrain au service de leur propre nation. Le rapatriement se fera d’ici 2023 comme pour la plupart des pays ayant annoncé le retrait de leurs contingents.

Dans le lot des pays africains, figure aussi l’Egypte qui, elle, a suspendu sa participation. Au bas de l’échelle, la Côte d’Ivoire a décidé aussi du retrait de ses soldats du Mali.

La mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), est une opération de maintien de la paix des Nations unies au Mali. Elle intervient dans le cadre de la guerre du Mali et est la composante principale de l’intervention militaire au Mali. Le déploiement maximal de la MINUSMA autorisé par l’ONU est de 12 640 personnels, dont 11 200 soldats. Au total, 26 pays sont contributeurs de la police de la MINUSMA et 55 sont contributeurs de la Force militaire.

Liste des pays qui ont annoncé leur retrait de la MINUSMA

1-France

2-Danemark

3-Suède

4-Republique Tchéque

5- Hongrie

6- Estonie

7-Pays-Bas

8- Italie

9- Irlande

10-Bénin

11- Ukraine

12- Norvège

13- Royaume-Uni

14-Côte d’Ivoire

15- L’Egypte a suspendu