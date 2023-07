Bénin : Coris Bank International célèbre son 30 000ième client

- Publicité-

Six (06) ans de présence pour 30 000 clients, une performance que les responsables de la banque n’ont pas voulu passer sous silence. Le 30 000ième client a été honoré à travers une cérémonie symbolique de remise de lots. Cette cérémonie qui s’est déroulée à l’agence d’Abomey-Calavi a été rehaussée par la présence du Directeur Général Adjoint de Coris Bank International, en la personne de Jean-Marie KOMPAORE.



Félicitations et remerciements à l’endroit de Monsieur Dieu-Donné Olouranti KODJODJOU. Coris Bank International Bénin est heureux de l’avoir comme 30 000ième client. Cette gratitude exprimée par CBI Bénin est allée au-delà des mots. « En guise de reconnaissance, nous avons prévu un certificat. Ensuite, la banque vous offre une exonération des frais de tenue de compte pendant un (1) an. Et, ce n’est pas encore fini. On vous offre également trois comptes épargne dotés de 30 000 francs CFA que vous attribuerez à trois personnes de votre choix. Tout ceci accompagné des étrennes de la banque », a déclaré le Directeur Général Adjoint, Jean-Marie Kompaoré.



Il a profité de l’occasion pour adresser, au nom de la banque, ses sincères remerciements à l’ensemble de la clientèle. Pour Jean-Marie Kompaoré, « en célébrant le 30 000ième client », c’est toute la clientèle qui est honorée.

- Publicité-

Honoré et célébré, Dieu-Donné Kodjodjou n’a pas caché sa joie. « Je ne m’attendais pas à ça. Je suis très content. Je remercie la Direction et les agents de la banque d’avoir pensé à nous les clients », a-t-il déclaré.



Deux appels importants de la Cheffe Agence Calavi



Le 30 000ème client de CBI Bénin a été enregistré à l’agence de Calavi. C’est donc à juste titre que singulièrement l’équipe de cette agence se sent concernée par les honneurs rendus à Dieu-Donné Olouranti Kodjodjou. Nadine Noutaïs, Cheffe Agence (CA) de Calavi, a d’ailleurs exprimé ses impressions à cet effet. « C’est un réel plaisir pour moi et pour toute l’équipe de Calavi de recevoir le 30 000ième client. Nous remercions infiniment la Direction Générale d’avoir pensé à célébrer ce client », a-t-elle dit.



Profitant de l’occasion, la CA Calavi a rappelé deux offres que l’institution bancaire destinée à son aimable clientèle. Il s’agit de la campagne Epargne 2023 avec des taux de rémunération qui grimpe jusqu’à 5% et le crédit scolaire à taux zéro. « Face aux difficultés à préparer la rentrée des enfants, ne ratez pas l’occasion du Crédit à taux zéro », a lancé Nadine Noutaïs invitant les clients à se rapprocher des agences de leurs localités pour les souscriptions.

- Publicité-

Coris Bank International, La Banque Autrement