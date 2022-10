Bénin – Construction du marché de Guema: les mesures de José Tonato suite au constat sur le terrain

Prévu pour être livré en Mai 2023, la construction du marché international de Guema ne respecte plus le délai contractuel. C’est du moins le constat fait sur le terrain par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato qui a pris de nouvelles mesures pour relancer les travaux en arrêt.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a effectué le mercredi 5 Octobre dernier, une descente sur le chantier de la construction du marché international de Guéma situé dans le troisième arrondissement de Parakou.

Les travaux sur ce chantier étaient aux arrêts depuis plusieurs mois pour non respect des engagements pris. La descente du ministre vise donc à voir le niveau de réalisation du chantier afin de procéder à sa relance. Dans cette perspective, le ministre José Didier Tonato a pris de nouvelles mesures pour qu’une fois lancés, les travaux puissent connaitre un bon aboutissement.

Mettre le chantier en régie, choisir une nouvelle entreprise pour poursuivre et achever les travaux, reprendre les différentes études et faire la commande des tôles à l’extérieur. C’est là quelques unes des mesures prises par l’autorité pour une bonne relance de ce chantier.

Pour rappel, le 15 Décembre 2020, le ministre avait déjà effectué une descente sur les chantiers pour constater le niveau d’avancement des travaux de construction du marché. Lesdits travaux étaient à ce moment à 14% de réalisation physique avec le plancher et le rez-de-chaussée en cours de réalisation

Abdel Diouf, le représentant de Getran Sa, entreprise en charge des travaux, avait expliqué que le changement de site devant abriter l’infrastructure a pris un peu de temps, ce qui a conduit à un léger retard, d’où l’élaboration d’un nouveau planning de travail. C’est pourquoi, il a sollicité une extension de deux mois sur le délai contractuel pour finir les travaux. Il a rassuré le ministre et sa suite que les travaux de la charpente de couverture métallique vont démarrer en Mars 2021 pour s’achever en Août.

« Je suis satisfait de la façon dont ce chantier est tenu. Je suis satisfait de la façon dont les équipes sont en place et inter-réagissent entre elles. Je décerne un satisfécit à l’entreprise et à la mission de contrôle », avait indiqué le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato qui a exhorté l’entreprise à continuer sur cette lancée pour le reste des travaux estimé à 86 %.

Malheureusement, l’entreprise en charge des travaux n’a pas honoré à ses nouveaux engagements. Les travaux ont été donc suspendus. D’un montant global de 2 milliards 699 millions 579 mille 356 F Cfa, le marché de Guéma est une infrastructure marchande de type R+1 implantée sur une superficie 8326 mètres carrés sur un domaine de 5 hectares.