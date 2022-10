Bénin : Constantin Amoussou désormais militant du parti Bloc Républicain

Plus d’un an après son éloignement de l’opposition au régime de la rupture, Constantin Amoussou fait désormais route avec le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et le Bloc Républicain.

Constantin Amoussou est désormais un militant du parti Bloc Républicain. Il l’a confié ce dimanche 02 Octobre 2022 dans l’émission ‘‘L’Entretien du dimanche’’ de la télévision privée Eden Tv. L’ancien président du gouvernement des jeunes a intégré l’un des deux grands blocs politiques de la mouvance plus d’un an après son départ de l’opposition.

Le jeune acteur politique justifie son choix par la qualité de l’offre politique du parti cheval blanc cabré. Constantin Amoussou affirme en effet avoir examiné le projet de l’Union Progressiste, le Renouveau et celui du Bloc Républicain avant d’opérer son choix.

Bien qu’il reconnait que son retour dans la grande famille mouvancière a été facilité par l’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou et l’actuel maire de la municipalité de Cotonou, Luc Atrokpo, tous deux de l’UPR, il a préféré se baser sur l’offre politique pour opérer son choix.

« Après arbitrage, j’ai décidé de galoper sur le cheval cabré…J’ai décidé de rejoindre le Bloc Républicain…ça sera ma formation politique », a confié Constantin Amoussou.

Parlant de l’offre politique, Constantin Amoussou estime que le parti Bloc Républicain prône un capitalisme à visage humain et promeut les valeurs sociales. Il affirme qu’il serait mieux à l’aise dans ce creuset pour développer ses idées.