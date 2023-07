Bénin: conditions de participation aux concours d’accès aux écoles universitaires

- Publicité-

Il est ouvert à l’attention des nouveaux bacheliers désireux de poursuivre leurs études universitaires dans les écoles et instituts des universités publiques, le recrutement sur concours.

Dans le cadre de la rentrée scolaire et académique 2023-2024, il est ouvert à l’attention des nouveaux bacheliers, le recrutement sur concours afin d’accéder aux écoles ou aux instituts des universités publiques. Le concours est ouvert aux bacheliers de nationalité béninoise, âgés de 21 ans au plus et ayant obtenu au moins la mention assez bien à l’examen du baccalauréat session de Juin 2023.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mercredi 16 aout 2023 à 17 heures très précises. Les dossiers de candidature des personnes ayant des handicaps seront traités de façon particulière par une commission spéciale mise en place pour étudier leurs dossiers.

Pour toute information complémentaire liée à ce concours, il est demandé aux candidats remplissant les conditions, de contacter la direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Centres de composition et lieux de dépôt de candidature

Le dépôt des dossiers de candidature pour le compte de ces concours se fera dans les lieux ci-après: