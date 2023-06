Bénin – Concours militaire: accusé de sorcellerie, l’oncle d’un candidat décédé abattu

- Publicité-

Un homme a été victime de vindicte populaire à Cobly. Accusé de sorcellerie, il a reçu la visite d’un groupe d’individus qui l’ont violemment attaqué. Selon les assaillants, le vieillard serait l’auteur du décès du jeune Dieudonné K., qui aurait trouvé la mort lors de la phase sportive du concoure de recrutement militaire spécial.

Pour les parents de Marc Djaho, le décès de leur fils est surnaturel. Il serait victime de la sorcellerie et le coupable est tout trouvé, l’un de ses oncles. Pour venger le décès de leur fils, ils ont incendié en début de semaine la boutique du vieillard présumé sorcier. Ils sont revenus à la charge après en s’attaquant à ce dernier et à son fils. Attaqué et blessé, l’oncle a succombé à ses blessures après être transporté à l’hôpital. Ciblé par les agresseurs, son fils a eu la vie sauve en prenant la clé des champs.

L’intervention de la police a permis de limiter l’étendue des dégâts qui pourraient naitre de ce règlement de compte. L’affaire est entre les mains des autorités et des poursuites seront engagées contre les auteurs de ce drame familial.