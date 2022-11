Bénin – Concours de recrutement militaires: 40 candidats suppléants retenus pour la visite médicale

La liste des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, 2e vague, a été publiée par l’État-Major des Forces armées béninoises (Fab), le vendredi 28 octobre. Une liste complémentaire de 40 candidats est publiée ce mardi 8 novembre pour la phase des visites médicales.

Dans le cadre de la visite d’aptitude médicale de la deuxième vague du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, une liste complémentaire de 40 candidats est retenue pour la phase de visite médicale.

Les 40 candidats retenus pour cette phase sont invités à se présenter, le jeudi 10 novembre 2022 à 06H 00 au Centre Médico-Social (CMS) de la Garnison de Cotonou pour les candidats des départements de l’Atlantique, du Littoral, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou et à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou (HIA-PARAKOU) pour les candidats des départements de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori, des Collines et de la Donga.

Liste des 40 candidats suppléants retenus…