Bénin – Complicité dans un dossier de cybercriminalité: un policier accuse son chef hiérarchique

Les trois fonctionnaires de police et un militaire poursuivis dans un dossier d’abus de fonction et d’extorsion de fonds ont comparu à nouveau ce jeudi 6 Avril 2023 devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Dans sa déposition, un agent de police a mis en cause la responsabilité de son chef hiérarchique dans ce dossier.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a connu hier jeudi 6 Avril sa deuxième audience sur le dossier dit d’abus de fonction et d’extorsion de fonds impliquant 4 hommes en uniforme. Au cours de cette deuxième audience, l’un des policiers dans sa déposition à la barre a affirmé avoir reçu l’ordre du commissaire (son chef hiérarchique) pour tous les actes qu’il a posé.

Dans sa déposition, il a souligné qu’ils étaient tous les 4 sur le terrain et avaient pu effectivement mettre la main sur le cybercriminel recherché et ont ensuite procédé à une perquisition de son domicile. Les fouilles ont permis de mettre la main sur 4 ordinateurs, des smartphones, des routeurs, un véhicule. Le policier précise dans son témoignage que c’est le commissaire en personne qui a pris le sac contenant les ordinateurs et autres objets saisis.

- Publicité-

Du retour de l’opération, poursuit l’un des policiers à la barre, c’est lui qui a pris le volant du véhicule du cybercriminel. Mais a quelques mètres du commissariat, le véhicule du commissaire qui avait à son bord le militaire et le cybercriminel s’est immobilisé. Il a alors reçu l’ordre de son chef hiérarchique de remettre la clé du véhicule au propriétaire.

Puisque l’ordre étant venu du commissaire lui-même, il s’est exécuté sans poser de question. En descendant du véhicule du cybercriminel, il a observé que le commissaire faisait des reproches à son collègue qui était dans le premier véhicule qu’il accuse l’avoir entraîné sur une mauvaise piste. Une version confirmée par le second agent de police une fois à la barre.

Dans sa déposition, l’agent de police qui a conduit le véhicule dans lequel se trouvaient le commissaire et le cybercriminel a partagé à la cour les échanges qui a eu lieu dans le véhicule entre le commissaire et le cybercriminel sur les objets saisis. Il soutient que lorsque le commissaire fouillait le sac contenant les ordinateurs et autres documents du cybercriminel, il n’a vu aucune trace de billet de banque. Lors de l’opération sur le terrain, précise-t-il, il était resté dans le véhicule au portail du domicile du commissaire et ne saurait témoigner que de l’argent ait été retrouvé lors de la fouille.

- Publicité-

Après la déposition des deux fonctionnaires de police, le président de céans a décidé de renvoyer le dossier au 25 Mai pour continuation. Il faut rappeler que dans ce dossier, 4 agents de sécurité publique sont placés en détention préventive pour extorsion de 17 Millions de francs cfa chez un cybercriminel.