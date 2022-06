Bénin – CNHU: l’usage de téléphone portable interdit au personnel de la Réanimation

Les responsables du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) ont opéré de profondes réformes au service d’Anesthésie-Réanimation. Selon le point fait par la Cellule de communication de l’établissement hospitalier, l’interdiction de l’utilisation de téléphone portable par le personnel de ce service, est l’une des grandes mesures prises.

Suite aux plaintes des usagers, le Directeur du CNHU a pris ses responsabilités au service d’Anesthésie-Réanimation. Le Professeur Dieu-Donné Gnonlonfoun et son staff ont procédé à des réformes pour redorer le blason de ce service. Au nombre des six (06) mesures importantes prises, on note « l’interdiction formelle d’utilisation des téléphones portables par le personnel soignant en poste dans le service ».

Pour faciliter la mise en application de ladite mesure, il a été décidé de la mise à disposition d’un téléphone fixe pour assurer les liaisons téléphoniques.

Quid des autres mesures ?

Le Professeur Dieu-Donné Gnonlonfoun n’a pas seulement interdit l’usage des téléphones portables au service de réanimation. Le patron du CNHU a également décidé de redéployer 80% du personnel. L’objectif, c’est de reconstituer une nouvelle équipe de jeunes soignants pour une nouvelle dynamique dans la prise en charge des patients.

Il est aussi prévu « l’intégration diligente de la démarche qualité basée sur l’approche 5S Kaizen TQM dans tout le processus de prise en charge avec l’appui de la Cellule de Coopération et d’Assurance Qualité du CNHU-HKM,5) ». Pour améliorer les rapports entre les parents des patients et le service d’anesthésie-réanimation, la Direction du CNHU prévoit la mise en place d’un mécanisme de communication avec les parents et accompagnants des patients hospitalisés en vue de leur donner toutes les informations utiles dans le respect du secret médical.