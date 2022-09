Bénin: Claudine Prudencio règle ses comptes avec Abdoulaye Bio Tchané et Bertin Koovi

Depuis le retrait l’UDBN de l’accord politique signé avec le Bloc Républicain (BR), Claudine Prudencio s’est enfin prononcé sur le sujet, publiquement. Elle a réitéré la décision de l’UDBN et dénoncé une campagne d’insultes orientée contre sa personne.

Claudine Prudencio règle ses comptes avec Abdoulaye Bio Tchané (ABT) et Bertin Koovi. Lors d’une rencontre avec les militants UDBN, l’ancienne députée a ouvertement accusé ces deux personnalités d’insultes. « Ils ont pris un certain Bertin Koovi qui s’est allié à ABT pour m’insultent constamment », a-t-elle déclaré en langue locale Fin.

Selon la présidente de l’Institut National de la Femme, elle est devenue la cible de Bertin Koovi et ABT, lorsque son parti a décidé de mettre fin à l’accord de mise ensemble, signé avec le BR. « On n’est pas obligé de se marier avec un allié fantaisiste. L’UDBN a dit non. On a amorcé une mise ensemble, et ils n’ont pas voulu. Ils se sont considérés en territoire conquis… », a indiqué la présidente de l’UDBN.

Claudine Prudencio a invité les militants UDBN à ne pas répondre aux insultes et autres provocations. « ‘Ne répondez pas. Notre éducation ne nous permet pas d’insulter. L’UDBN est un parti de paix », a-t-elle souligné.

Les excuses de Bertin Koovi

Indexé par Claudine Prudencio, Bertin Koovi n’a pas tardé à réagir. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, il a présenté ses excuses, en notifiant qu’il n’est pas de nature à insulter les dames. « Si Prudencio s’est sentie insulter, alors je lui présente mes excuses », a-t-il écrit.