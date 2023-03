Bénin: Claudine Prudencio débarquée de la tête de l’Institut national de la Femme

Claudine Prudencio n’est plus la présidente de l’Institut national de la Femme (INF). Elle a été remplacée par Hugette Bokpè Gnacadja. C’est une décision prise en Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023.

Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme depuis sa création en 2021, Huguette Bokpè Gnacadja en dévient la Présidente. Elle a été nommée ce mercredi en remplacement de Claudine Prudencio. Par ailleurs, c’est désormais Flore Dênami DJINOU qui va assurer les fonction de Secrétaire exécutive de cette structure dont l’objectif principal est de redorer le blason de la Femme béninoise.

Pour rappel, Claudine Prudencio avait été nommée en septembre 2021, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 1er septembre. Avec son équipe, elle a posé les premiers pas de l’Institut et coordonné les toutes premières actions.

Dans sa configuration, l’Institut national de la Femme est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Il est rattaché à la présidence de la République et a pour missions d’œuvrer à la promotion de la femme, tant aux plans politique, économique, social, juridique que culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée.

L’Institut national de la Femme est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme. Il dispose d’un service actif d’écoute qui recevra les dénonciations de faits de discrimination ou de violence sur les femmes. L’Institut dispose du droit d’ester en justice et de se constituer partie civile pour ces faits.