Bénin – CES: Laïssi Radji nommé en remplacement de Nestor Wadagni

Un nouveau membre fait son entrée dans le conseil économique et social (CES) au titre de la sixième mandature en remplacement de Nestor Wadagni décédé le 3 Septembre 2021.

Le remplaçant du sieur Nestor Wadagni au sein du conseil économique et social (CES) est connu. Il a pour nom Laïssi Radji et a été nommé par un décret du 13 Janvier 2023 pris par le président Patrice Talon. Il est donc nommé au titre du représentant des associations de développement des départements du Mono et du Couffo.

Nommés pour 5 ans par décret pris le 17 Juillet 2019, les membres du conseil économique et social seront en fin de mandat en 2024. Durant la période restante, Laïssi Radji occupera le poste précédemment occupé par le père du ministre d’Etat, Romuald Wadagni.

Le conseil économique et social du Bénin est une institution béninoise créée en 1992. Il constitue auprès des pouvoirs publics du pays, une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales.