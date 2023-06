Bénin – CEP 2023: la Dec s’active pour la délibération des résultats

Après la composition des épreuves écrites et sportives de l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP), les services compétents travaillent activement pour la délibération des résultats.

Les travaux de secrétariat se poursuivent normalement dans le cadre du CEP 2023. Aux dernières nouvelles, il n’y a pas de risque de changement de chronogramme. Au regard de l’avancement des travaux, la Direction des examens et concours (Dec) procédera à la délibération des résultats le 30 juin prochain, conformément au calendrier établi.

La phase de correction est terminée et la phase de compilation des notes est déjà en cours. Le bout du tunnel n’est donc plus long pour les candidats et les parents d’élèves qui s’impatientent. Il sont 241 554 candidats inscrits pour le compte de la session de juin 2023 du CEP. « Comparativement à l’année 2022, les statistiques du taux d’inscription affichent une croissance de 6,56% », avait indiqué le ministre Salimane Karimou.

L’année dernière, le CEP a donné un taux de réussite de 81,90%. Le département du Borgou était arrivé en tête avec 87,45%.