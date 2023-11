Bénin – CEDEAO: ce que Boni Yayi et Amadou Diongue se sont dits au cours de leur tête-à-tête

Le président du parti Les Démocrates, l’ancien président Boni Yayi accompagné de certains responsables du bureau politique du parti ont échangé mardi 21 Novembre 2023 avec le représentant résident de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Une délégation du parti de l’opposition Les Démocrates conduite par l’ancien président Boni Yayi a eu mardi 21 Novembre un tête-à-tête avec le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, l’Ambassadeur Amadou Diongue. L’annonce a été faite par le parti à travers un message rendu public.

« Dans le cadre de sa mission de servir d’interface entre les différents acteurs nationaux et les institutions et Agences de la CEDEAO pour la promotion, l’appropriation et la mise en œuvre de l’agenda régional, le Représentant Résident de la CEDEAO au Bénin, l’Ambassadeur Amadou DIONGUE a tenu une séance de travail avec notre parti Les Démocrates ce 21 novembre 2023« ; lit-on dans le message rendu public par le parti.

L’audience accordée au parti de Boni Yayi a permis aux responsables de cette formation politique d’évoquer avec le représentant résident de la CEDEAO de la nécessité d’un dialogue politique national entre les acteurs politiques afin de préserver les acquis démocratiques et d’organiser dans la sérénité des élections générales de 2026 dans la transparence.

Cette rencontre avec le représentant résident de la CEDEAO a eu lieu quelques jours seulement après la correspondance adressée par le président Boni Yayi à la communauté internationale sur le cadre institutionnel dans lequel le Bénin s’apprête à organiser les élections générales de 2026.

Pour rappel, le 10 novembre dernier, l’ancien président a laissé entendre qu’il a saisi les instances internationales aux fins d’un audit du cadre institutionnel avant la tenue des élections de 2026.

» En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, Président du parti d’opposition, Les Démocrates, je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et les autres de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026. », avait publié Boni Yayi sur sa Page Facebook.