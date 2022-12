Bénin: ce qu’il faut retenir de l’audition de Virgile Ahouansè à la Brigade criminelle

Après plusieurs heures passées en audition, le journaliste Virgile Ahouansè a été placé en garde à vue. Selon l’un de ses avocats, il lui est réproché d’avoir publié de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Le journaliste Virgile Ahouansè placé en garde à vue pour diffusion de fausses informations. Il a été interpellé après la publication d’une enquête journalistique évoquant un cas d’exécution sommaire et mettant en cause la police. « On lui reproche de fausses informations, qu’il aurait diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux », a expliqué l’un de ses conseils. Deux personnes ayant témoigné dans l’enquête ont été aussi interpellées et gardés à vue. Il s’agit du gardien de l’Epp Dowa et du Chef quartier.

« Pour avoir diffusé des informations sur ce qui s’est passé à l’Epp Dowa, Virgile Ahouansè que nous connaissons tous, a été placé en garde à vue », a confirmé Maître Barnabé Gbago.

Contrairement à la décision de la police, l’avocat du journaliste pense que « les questions posées et les réponses données ne valent pas une garde à vue ». « On l’a suivi de bout à bout. Il a justifié, il a montré que tout ce qu’il disait était vrai. C’est dommage qu’un journaliste qui a sa carte de presse soit mis en garde à vue. », a-t-il déploré.