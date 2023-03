Bénin: ce précieux conseil de Daniel Edah aux jeunes qui aspirent au mariage

Daniel Edah, homme politique béninois célèbre ce mardi 21 mars 2023 ses 15 ans de mariage avec son épouse. Pour l’occasion, il a donné un précieux conseil aux jeunes qui aspirent au mariage malgré les vagues qui surgissent.

« Officiellement 15 ans aujourd’hui, mon épouse et moi! Ebenezer! », a annoncé Daniel Edah ce mardi 21 mars 2023. Selon lui, le vrai amour dans le mariage n’est pas la baignade dans un long fleuve tranquille mais dit-il « ce qui procure la force de calmer et vaincre les vagues malveillantes, de gagner chaque jour un peu plus en maturité et continuer ensemble là où tout le monde voit ou prédit la fin ».

Dans son message marquant ses 15 ans de mariage, l’homme politique béninois donne un important conseil à la jeunesse béninoise. « Il faut de la patience, de l’esprit de pardon, du courage, de la force de caractère et de l’engagement au quotidien des deux côtés, le tout par la grâce de Dieu, afin de ne pas sombrer à la première vague car les vagues ne manqueront pas de surgir! », a-t-il indiqué

Ancien candidat à la présidentielle au Bénin, Daniel Edah et convaincue que son épouse et lui feront énormément d’efforts pour consolider leur couple.