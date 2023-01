Bénin: Carmel Zossou, l’ex-assistant du ministre de l’énergie, sera inhumé demain

Décédé le 31 décembre 2022, Carmel Zossou sera conduit à sa dernière demeure demain jeudi 19 janvier 2023. Le défunt était assistant du ministre de l’énergie, Jean-Claude Houssou.

Les obsèques de Carmel Zossou débutent dans la soirée de ce mercredi 18 janvier 2023, par une veillée de prières au domicile de ses parents à Porto-Novo. Elles se poursuivront demain par le retrait du corps à la morgue, suivi de la messe corps présent à la Paroisse Saint François de Sales d’Akonaboè à Porto-Novo.

Après la messe, la famille éplorée passera à l’inhumation du corps de Carmel Zossou. Il faut préciser que les condoléances seront reçues sur l’esplanade de la paroisse.

Carmel Zossou, ex-assistant du ministre de l’énergie, décédé le 31 décembre 2022

Carmel Zossou avait été retrouvé sans vie dans sa voiture à quelques heures du réveillon. Ce départ brusque et inattendu a suscité tristesse et émotion au sein de ses proches et a fait grand bruit sur les réseaux sociaux où il était actif de son vivant.

Les hommages du ministre Jean-Claude Houssou

Informé de la mort de son collaborateur, le ministre de l’énergie avait exprimé sa tristesse. « Je suis peiné, affligé de perdre un cadre émérite, un jeune engagé, travailleur. Voir Carmel Zossou partir si tôt, c’est un grand vide que cela crée au ministère de l’énergie, en particulier au niveau du cabinet », avait-il écrit. « Très dynamique, Carmel ZOSSOU aura été un de mes proches collaborateurs les plus serviables », avait-t-il poursuivi.