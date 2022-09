Bénin: Candide Azannaï annonce une sortie politique autour de la trahison de la rupture

Silencieux depuis un moment, l’ancien ministre délégué de la défense de Patrice Talon, le président du parti restaurer l’Espoir, Candide Azannaï annonce une sortie politique pour le samedi 24 Septembre 2022.

Le plus coriace résistant au régime de la rupture effectue le samedi 24 Septembre prochain, une sortie politique. C’est l’Amphithéâtre de l’Institut Jean-Paul II à Cotonou qui servira de cadre à l’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale du président Patrice Talon et aux lieutenants de sa formation politique.

Cette sortie politique baptisée « Conférence des Cadres » aura pour thème central: « Démocratie, Etat de droit et partis politiques: clés pour comprendre la trahison de la rupture« . C’est donc autour de la gouvernance de son ex patron que le président du parti restaurer l’Espoir veut axer sa diatribe du weekend. Après un long moment de silence, le plus philosophe des politiciens béninois veut à nouveau jeter un pavé dans la marre gouvernementale.

Cette sortie politique orientée vers la gouvernance de la rupture n’épargnera pas ses ex compagnons politiques de l’opposition qui s’activent pour prendre part aux élections législatives de Janvier 2023 dans un régime que l’ancien soutien de Patrice Talon qualifie de régime totalitaire.

Pour l’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale, participer à une élection dans un régime dictatorial, c’est faire le jeu du régime. C’est cette position qu’il a maintenu au sein de la coalition de la résistance qui fait qu’il se retrouve aujourd’hui seul à croire à sa résistance.

Les autres forces politiques dites radicales qui l’accompagnaient dans la résistance ont révisé leur position. Si certaines se préparent pour affronter les partis politiques du pouvoir en place, d’autres travaillent carrément à migrer vers la mouvance.

Connu pour son langage peu épuré, le président Candide Azannaï utilisera sans doute le samedi prochain, des terminologies dont il est le seul à connaitre le secret pour frapper aussi bien dans le camp du pouvoir en place que celui de l’opposition.