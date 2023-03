Bénin: Canal+ pimente le mois de mars avec le décodeur à 1000 FCFA et plein d’autres surprises

Canal+ vibrera au rythme de nouveaux programmes alléchants, exceptionnels et piquants au cours du mois de mars 2023. Et pour permettre à tous d’en bénéficier, Canal + a ramené le prix du décodeur à 1000 FCFA , à partir de la formule Evasion. L’information a été rendue publique au cours de leur première conférence de l’année, animée dans la salle de cinéma de Canal Olympia à Wologuèdè, à Cotonou dans l’après-midi de ce mardi 28 février 2023.

Canal+ a lancé ses activités du mois de mars 2023 avec de nouvelles programmations très piquantes. A en croire Yacine Alao, la Directrice Générale de Canal + Bénin, cette programmation sera très pimentée.

Des programmes pimentés pour le mois de mars

Canal+ a concocté pour ses abonnés et futurs abonnés, une programmation variée, riche, mais surtout très pimentée. Selon la responsable Communication de Canal+ Bénin, Barnes Vidjannagni, le mois de mars est rempli de programmes alléchants, que ce soit du sport, des séries ou des films. Mais également une nouvelle grille des programmes sur Novelas, pour le bonheur de leurs abonnés et pour relever le goût de leur moment en famille et même seul.

Les abonnés peuvent donc retrouver « le Trône d’Akachi », une série originale qui met en avant l’Afrique Ancienne, l’Egypte ancienne. Mais également d’autres contenus cinématographiques qui rapportent les faits sociaux, comme la série « Oasis » sur Canal+Pop, « Les Coups de la Vie », sur A+Ivoire, « Dr Love », sur Nollywood TV, « Le journal de Jenifa », sur Nollywood TV et plein d’autres séries, cinémas. Le sport ne restera pas aussi du reste. « Nous avons aussi les matches les plus chauds, avec la League des Champions, des matches relevés avec le Classico », a laissé entendre Barnes Vidjannagni. Elle a aussi laissé entendre que Novelas TV fait peau neuve depuis le mois de février avec de nouvelles programmations.

Selon Boris Agbeley, Head of Customer Value Management de Canal+ Bénin, pour tout réabonnement à leur formule habituelle, couvrant la période du 24 février au 10 avril 2023, les abonnés bénéficieront de « 15 jours offerts à tout Canal+ ». Le but de cette offre est de permettre à tous les abonnés de pouvoir bénéficier de ces programmes alléchants et pimentés du mois de mars.

Dans sa générosité, et pour aussi élargir la grande famille de ses abonnés, Canal+ Bénin lance une promotion et ramène ses décodeurs à un prix de 1000 FCFA, au lieu de 5 000 FCFA. « Pour nos nouveaux abonnés, le décodeur est exceptionnellement à 1000 FCFA, au lieu 5 000FCFA, pendant le mois de mars. Du 1er au 31 mars, ils peuvent acquérir les décodeurs à 1000FCFA, à partir de la formule Evasion », a révélé Boris Agbeley.

Il poursuit en ajoutant que l’installation de ces décodeurs se fera à ses nouveaux par une équipe de professionnel à seulement 3000FCFA. « L’installation se fera à 3000FCFA au lieu de 4000FCFA, pour ceux qui prennent le Kit Evasion à 1000FCFA. Mais par contre, l’installation du Kit Evasion + sera gratuite », ajoute-t-il.

Pour conclure, Yacine Alao, la Directrice Générale de Canal+ Bénin a noté que l’offre est valable jusqu’au 31 mars prochain, mais dans la limite des stocks disponibles.

Par ailleurs, pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de se rapprocher de l’une des boutiques de CANAL+ sur toute l’étendue du territoire national, ou de composer *880# pour les abonnés MTN, et *855# pour les abonnés Moov Africa.