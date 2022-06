Bénin : Canal+ célèbre ses 30 ans avec le décodeur à 5 000 F et pleins de surprise

Du 1er au 30 juin, la Grande famille Canal+ exultera au rythme de programmes exceptionnels et des surprises XXL. Pour son 30è anniversaire, Canal+ a concocté à ses abonnés une batterie de cadeaux avec le décodeur à 5000F à partir de la formule Access. L’annonce a été faite dans l’après-midi du mardi 31 mai à l’occasion d’une conférence de presse animée à la boutique Canal+ de Saint Michel à Cotonou.

Canal+ est en fête. La chaine de télévision célèbre ses 30 ans. Et pour cet anniversaire, Canal+ a décidé de le célébrer ensemble avec ses abonnés. Et la chaine a fait les choses en grand avec une batterie de cadeaux pour permettre à tous les béninois de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation incroyable en ces débuts de vacance.

Dès ce mercredi 1er juin et ce jusqu’au 30 juin (inclus), le décodeur HD est à 5000f à partir de la formule Access. « Ces 30 ans, ils se célèbrent (…) Et à l’occasion de ses 30 ans, on a souhaité y associé nos abonnés et nos futurs abonnés et c’est pour ça qu’on a préparé un mois de juin riche en surprise », a précisé Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+ Bénin.

Trois bonnes nouvelles en ce mois de juin

Pour le responsable réabonnement de Canal+Bénin, Tumba Kongolo, Canal+ réserve à ses abonnés trois grandes et bonnes nouvelles. La première, c’est qu’à partir du 1er juin, le kit d’acquisition pour les nouveaux abonnés baisse de prix. « C’est-à-dire que vous achetez le décodeur à 5000f à partir de la formule Access. Donc, vous déboursez tout simplement 10 000f et vous êtes le 14è homme pour soutenir les Ecureuils au Sénégal au travers de votre écran (….) 10 000f et vous avez un décodeur et sa formule et vous êtes un heureux pour cette période de fête de 30 ans et aussi des vacances scolaires pour nos enfants », a expliqué Tumba Kongolo.

La deuxième bonne nouvelle est que tout réabonnement donne droit à 30 jours de la formule supérieure. « En effet, pour cette période de célébration, nous offrons 30 jours à la formule supérieure », a fait savoir le responsable réabonnement de Canal+. Autrement dit, si vous vous réabonnez à la formule Access, vous aurez 30 jours à la formule Evasion et 30 jours à la formule Evasion+ si vous vous réabonnez à la formule Evasion.

Troisième bonne nouvelle, 30 mois (deux ans et demi) offerts au 300è abonné chaque jour. « C’est-à-dire, du 1er au 30 juin inclus, si vous vous réabonnez et vous êtes le 300è de la journée, vous repartez avec deux ans et demi d’abonnement offert à la formule Tout Canal+ », a expliqué le responsable réabonnement.

Des programmes exceptionnels

Pour ce mois de juin, Canal+ a concocté à ses abonnés un programme riche et varié. Pour le responsable de communication à Canal+, Barnes Vidjannagni, le mois de juin est rempli de nouveautés et de programmations exceptionnelles pour marquer le 30è anniversaire de Canal+. Une programmation qui met en avant et qui célèbre les envies des abonnes de Canal+, que ce soit du sport, que ce soit des séries ou des films, a-t-elle ajouté.

Sur Canal+ première, les téléspectateurs peuvent retrouver le film « les trois lascars » et sur la chaine Novelas TV, une nouvelle série novelas, « une famille pas si parfaite », remplie d’intrigue, d’amour et de bonheur. A cela s’ajoute des séries, du cinéma et d’autres. Le sport n’est pas du reste sur Canal+ avec la retransmission en direct de tous les matchs de qualification de la CAN 2023. Les chaines Canal+ Sport sont proposées aux abonnés qui pourront vivre leur passion notamment le match Sénégal vs Bénin prévu le 4 juin prochain à Dakar dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire. « Nous invitons tous nos abonnés à suivre ce match sensationnel sur la chaine Canal+ Sport 1 à partir de la formule Access. Ensemble soutenons l’équipe nationale du Bénin », a conclu Barnes Vidjannagni.

Pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de se rapprocher de l’une des boutiques de CANAL+ sur toute l’étendue du territoire national, ou de composer *880# pour les abonnés MTN, et *855# pour les abonnés Moov Africa. Ces offres, tient à repréciser la Directrice Générale de Canal+ Bénin, sont valables jusqu’au 30 juin prochain mais dans la limite des stocks disponibles.